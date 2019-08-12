Поиск

Следствие проведет проверку после обвала грунта в аэропорту Новосибирска

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту обрушения грунта при проведении работ по реконструкции аэропорта "Толмачево" (Новосибирск), сообщили агентству "Интерфакс" в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

"Пятеро рабочих были осмотрены врачами. Двум из них понадобится медицинская помощь. Проводится доследственная проверка", - сказали в управлении.

Источник агентства сообщил, что обрушение траншеи произошло возле шлагбаумов на въезде на территорию аэропорта.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о пятерых рабочих, получивших множественные травмы. Все они - граждане государств Центральной Азии.

Реконструкцию привокзальной площади аэропорта Толмачево (Новосибирск) с середины июля ведет строительная компания ООО "ЛимакМаращстрой" (ЛМС, Нижегородская область, входит в турецкую Limak Group), победившая в конкурсе.

Тендер на реконструкцию привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей был объявлен 4 июня. Завершить работы ООО "ЛМС" должно до конца 2019 года. Стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей.

СКР Новосибирск Толмачево

Новости по теме

Новости
Хищения в Минкультуры

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском представлены к госнаградам

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Пять подростков, задержанных после акции 10 августа, провели выходные в спецприемнике

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Пятерых человек засыпало из-за обрушения грунта при работах в аэропорту Новосибирска

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');