Следствие проведет проверку после обвала грунта в аэропорту Новосибирска

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту обрушения грунта при проведении работ по реконструкции аэропорта "Толмачево" (Новосибирск), сообщили агентству "Интерфакс" в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

"Пятеро рабочих были осмотрены врачами. Двум из них понадобится медицинская помощь. Проводится доследственная проверка", - сказали в управлении.

Источник агентства сообщил, что обрушение траншеи произошло возле шлагбаумов на въезде на территорию аэропорта.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о пятерых рабочих, получивших множественные травмы. Все они - граждане государств Центральной Азии.

Реконструкцию привокзальной площади аэропорта Толмачево (Новосибирск) с середины июля ведет строительная компания ООО "ЛимакМаращстрой" (ЛМС, Нижегородская область, входит в турецкую Limak Group), победившая в конкурсе.

Тендер на реконструкцию привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей был объявлен 4 июня. Завершить работы ООО "ЛМС" должно до конца 2019 года. Стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей.