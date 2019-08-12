Тело младенца нашли в Подмосковье при сортировке мусора

Архивное фото Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале нашли тело новорожденной девочки.

Пресс-служба главного управления СК РФ по Московской области сообщила, что в ночь на 11 августа шесть грузовиков из Раменского доставили мусор в комплекс переработки отходов "Прогресс". Когда отходы из машин переместили на конвейерную ленту для сортировки, работники комплекса обнаружили тело младенца.

По данному факту следственный отдел по городу Шатуре начал доследственную проверку. Следователи изъяли документы об автомобилях, которые привезли мусор, опросили водителей, диспетчеров и мастера смены.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить, является ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также узнать причину смерти.