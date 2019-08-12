Два сотрудника ФСИН и обвиняемый погибли в ДТП в Тульской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием машины ФСИН произошла в Тульской области, три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщил "Интерфаксу" в понедельник замначальника пресс-службы УМВД региона Сергей Сергейчев.

По его словам, авария произошла в понедельник около 12:00 на 82-м км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань". По информации собеседника агентства, погибшие - сотрудники УФСИН по Белгородской области.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в машину ФСИН на Т-образном перекрестке врезался внедорожник, ехавший на красный свет. По пути обе машины задели еще два автомобиля. По его словам, погибли три сотрудника УФСИН, а спецконтингента (арестованных или заключенных - ИФ) в машине не было.

При этом а пресс-службе УФСИН по Белгородской области агентству уточнили, что в аварии в Тульской области погибли двое сотрудников белгородского УФСИН вместе с конвоируемым - обвиняемым в преступлении, который состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники УФСИН везли везли его в московский суд и в момент аварии возвращались обратно.