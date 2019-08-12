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Пятерых жителей Кубани будут судить за отмывание более 4,6 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Гулькевичский суд Краснодарского края передали уголовное дело против пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании 4,65 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Фигурантами дела являются Константин Майснер, Антон Радостин, Анатолий Гашков, Анатолий Кириченко и Бузин Роман. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункт "б" части 2 статьи 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), а также незаконном обороте средств платежей в составе организованной группы (часть 1 статьи 187 УК РФ), сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, фигуранты дела предлагали недобросовестным предпринимателям "финансовые услуги в обход официальных банковских структур и государственного контроля".

Согласно обвинению, группа финансистов с января 2015 года по апрель 2017 года по распоряжениям заказчиков пропустили транзитом через счета созданных фирм свыше 4,65 млрд рублей.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей.

Краснодарский край

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