В Казани арестовали оренбургского вора в законе Рашида Джамбульского

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского (Хачатряна). Он был задержан в Оренбургской области сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ и МВД Татарстана.

Хачатрян обвиняется в вымогательстве (статья 163 УК РФ). По тому же обвинению арестованы четверо его предполагаемых подельников, еще двое дали подписку о невыезде.

Кроме этого, в отношении криминального авторитета ГУ МВД Татарстана возбудило также дело по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). В Татарстане эта статья применена впервые, отметил представитель министерства.

Ранее оперативники уголовного розыска МВД Татарстана установили, что криминальный авторитет создал преступную группу для вымогательства денег у коммерсантов в Чистопольском районе республики.

По предварительной оценке следствия, ущерб от деятельности рэкетиров превысил 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

У самого Хачатряна при обыске было изъято более 1 млн рублей и $6 тыс.

1 апреля президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для воров в законе. Введенная этим законом в Уголовный кодекс статья 210.1 предусматривает наказание за сам факт лидерства в преступной иерархии - от 8 до 15 лет колонии с возможным штрафом до 5 млн рублей без возможности условного осуждения.