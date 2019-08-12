Минюст РФ разработал приказ о тюремных хосписах

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минюст разработал приказ о создании в следственных изоляторах и колониях хосписов для безнадежно больных заключенных. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

В случае изменения меры пресечения медицинский работник должен выдать заключенному направление в медицинскую организацию, "если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи", отмечают в пресс-службе.

Медицинские организации должны обеспечивать преемственность при оказании заключенным необходимой медицинской помощи, уточняется в сообщении.

О намерении создать в колониях палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения от наказания по состоянию здоровья, ранее сообщил "Интерфаксу" в интервью замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд", - сказал Максименко.

Однако, по его словам, "зачастую, пока проходит вся эта процедура, человек умирает".

"Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам", - сказал замглавы ФСИН.

Он отметил, что ухаживать за больными узниками будут на платной основе другие осужденные, медработники, отбор которых уже начали региональные управления ведомства.

По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438. "А в 2017 году таких документов мы направили 4191. Было освобождено 2341 человек", - сказал Максименко.

В феврале этого года Максименко сообщил, что ФСИН уже начала обустройство в тюремных больницах палат паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья.