Турист упал со скалы в Краснодарском крае

Пострадавшего эвакуировали на вертолете

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Турист из Армавира упал со смотровой площадки хребта Малый Бамбак со скалы высотой около 30 метров, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в понедельник.

По предварительным данным, мужчина в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени.

Пострадавшего на вертолете МЧС эвакуировали в Сочи и передали его медикам, отмечается в сообщении.

Хребет Малый Бамбак расположен в Мостовском районе Краснодарского края.