Турист упал со скалы в Краснодарском крае
Пострадавшего эвакуировали на вертолете
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Турист из Армавира упал со смотровой площадки хребта Малый Бамбак со скалы высотой около 30 метров, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в понедельник.
По предварительным данным, мужчина в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени.
Пострадавшего на вертолете МЧС эвакуировали в Сочи и передали его медикам, отмечается в сообщении.
Хребет Малый Бамбак расположен в Мостовском районе Краснодарского края.