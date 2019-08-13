Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки к военному комиссариату о возмещении упущенной выгоды, сообщает во вторник пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

Суде установил, что молодого человека незаконно призвали на срочную военную службу: он учился на дневном отделении аспирантуры и имел право на отсрочку от армии. Призывнику пришлось расторгнуть трудовой договор с предприятием, где он работал.

Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.