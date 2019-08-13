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В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

"Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию", - приводят слова Исаевав пресс-службе фракции.

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Парламентарий добавил, что "депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать уже в сентябре".

При этом Исаев подчеркнул, что необходимо сохранить существующий уровень зарплаты при сокращении рабочей недели. "Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета", - сказал он.

Исаев также считает, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы.

При этом, по его мнению, переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным - в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей.

Парламентарий отметил, что еще в конце XIX - начале XX века многим казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы - это также вполне осуществимая инициатива, считает он.

Исаев напомнил, что с предложением о введении четырехдневной рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. По его словам, аналогичную идею высказал в июне лидер "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава правительства отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников.

Госдума

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