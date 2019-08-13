Авторы изображения солдат НАТО на амурском памятнике советовались с интернетом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дизайнеры, которые разработали вызвавший резонанс проект обновления памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в амурском поселке, нашли свой вариант в интернете и не советовались с экспертами.

Жители села Дипкун Тындинского района Амурской области заметили, что после ремонта памятника вместо красноармейцев на нем изображены силуэты современных солдат. В социальных сетях, где обсуждался обновленный вариант, высказывались предположения, что воины на панно похожи на солдат НАТО, а их оружие - на американские автоматические винтовки М-16.

Разработкой проекта занимались дизайнеры рекламного агентства в Благовещенске. Там сообщили, что свои варианты для обновленного памятника они искали в сети, и силуэты были сделаны на основе источников из интернета. "Такую картинку выдал поисковик. Мы не специалисты по оружию", - рассказал один из сотрудников рекламного агентства.

На вопрос, советовались ли они с военными экспертами, дизайнеры ответили, что у них не было такой возможности.

В свою очередь в компании ООО "МК "Тында-город", которая выполняла заказ администрации Дипкуна по реконструкции монумента, сообщили, что было подготовлено несколько эскизов.

"Мы предложили заказчику пять вариантов. Сделали тот, который был выбран. Варианты картинок нам прислали дизайнеры из Благовещенска. Все они согласовывались с главой администрации, на чем они там остановились, то и сделали", - сказал агентству директор ООО "МК "Тында-город" Евгений Мищенко.

По его словам, работы по замене панно на памятном знаке в Дипкуне начнутся на следующей неделе.

По данным местных СМИ, вызвавшие негодование сельчан изображения солдат с памятника уже демонтировали.

Ситуацией заинтересовалась и прокуратура, из-за некорректного изображения началась проверка. В надзорном ведомстве отметили, что "будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника".

Между тем в распоряжении "Интерфакса" оказался новый вариант панно для памятника в селе Дипкун. На нем изображены солдаты в касках, которые держат в руках винтовки со штык-ножами.

Ранее со ссылкой на и.о. главы администрации поселка Дипкун Ирину Сокольникову сообщалось, что памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам было решено обновить к 45-летию БАМа.

На вариантах, которые прислал исполнитель заказа, были видны лишь силуэты. Определить, что контуры солдат в военной форме и с винтовками относятся к более поздним временам, смогли лишь после установки металлического панно.

Глава Дипкуна отметила, что заказ был выполнен в июне, заменить его до сегодняшнего дня не позволяли затяжные дожди в регионе.