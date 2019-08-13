ФАС решила оштрафовать банк "Открытие" на 700 тыс. рублей за навязчивую рекламу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ФАС решила оштрафовать банк "Открытие" на 700 тысяч рублей за распространение ненадлежащей рекламы, следует из сообщения ведомства.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало банк нарушившим закон о рекламе.

Ранее в управление ФАС поступили жалобы физических лиц на получение ими рекламы без предварительного согласия на нее. Подразделение антимонопольного ведомства рассмотрело обращения и обнаружила другие нарушения. Они выражаются в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом.

Московское областное УФАС признало банк "Открытие" нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 статьи 18 и часть 3 статьи 28 "Закона о рекламе" и приняло решение о передаче материалов для привлечения банка и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.