"Роскосмос" обнародовал среднюю зарплату в госкорпорации за 2018 год

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в годовом отчете сообщил, что размер средней зарплаты в госкорпорации и ее дочерних структурах за 2018 год составил 59,7 тысяч рублей.

По данным на 2018 год, в структурах "Роскосмоса" работало 189,5 тыс. человек. Мужчины составляют 55% из них, женщины - 45%. Средний возраст работников составил 45,1 года.

В госкорпорации заявили, что стремятся обеспечить с 2018 года размер оплаты труда работников отрасли на "уровне не ниже 100% и к концу 2020 года не менее 110% средней заработной платы в регионе присутствия организации".