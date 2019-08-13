Поиск

"Роскосмос" обнародовал среднюю зарплату в госкорпорации за 2018 год

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в годовом отчете сообщил, что размер средней зарплаты в госкорпорации и ее дочерних структурах за 2018 год составил 59,7 тысяч рублей.

По данным на 2018 год, в структурах "Роскосмоса" работало 189,5 тыс. человек. Мужчины составляют 55% из них, женщины - 45%. Средний возраст работников составил 45,1 года.

В госкорпорации заявили, что стремятся обеспечить с 2018 года размер оплаты труда работников отрасли на "уровне не ниже 100% и к концу 2020 года не менее 110% средней заработной платы в регионе присутствия организации".

Роскосмос

Новости

ЦИК отказался зарегистрировать Геннадия Гудкова и еще двух человек кандидатами в Мосгордуму

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Архангельским врачам предложили обследование после взрыва на полигоне

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Жданова не забрали в другой спецприемник отбывать еще 10 суток ареста

Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

Кремль заверил, что люди находятся в безопасности после аварии под Архангельском

Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину

Песков призвал верить российской информации после твита Трампа о взрыве под Архангельском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');