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Жителя Мордовии будут судить за убийство настоятеля храма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве священнослужителя.

По данным регионального управления СКР, 16 мая пьяный 44-летний мужчина в доме своего брата в селе Теньгушево во время ссоры убил священнослужителя, зашедшего в дом. На следующий день он на машине вывез тело и закопал его в поле в нескольких километрах от села. Уточняется, что обвиняемый ранее уже был судим.

По данным следствия, что убитый священнослужитель был настоятелем местного храма. В ведомстве отметили, что задержанный не смог объяснить, что стало причиной ссоры и почему он совершил убийство, в момент преступления он был сильно пьян.

Мордовия

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