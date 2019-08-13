Поиск

В Крыму случайно нашли останки кита возрастом около 10 млн лет

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На востоке Крыма при раскопках античного некрополя Кыз-Аул археологи случайно обнаружили останки прародителя всех ныне живущих на планете китов. На этой территории 10 млн лет назад было так называемое Сарматском море, возраст кита соответственно тоже порядка 10 млн лет.

Директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков рассказал "Интерфаксу", что ученые наткнулись на останки животного во время раскопок античного погребения. Когда исследователи дошли до так называемого материкового слоя, случайно при расчистке появились костяки доисторического животного.

Археологи не смогли определить, что это, и обратились к палеонтологам. Они приехали из Симферополя, определили, что это кит. Такие киты - прародители всех современных китов: голубого кита, серого кита, гренландского кита, рассказал Марков.

Кит питался на мелководье водорослями и ракообразными.

Крым

Новости

Рубль уверенно подорожал к доллару и евро во вторник вечером

РФ объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Военные отказались от работ, из-за которых жителям Нёноксы рекомендовали покинуть село

"Роскосмос" обнародовал среднюю зарплату в госкорпорации за 2018 год

ЦИК отказался зарегистрировать Геннадия Гудкова и еще двух человек кандидатами в Мосгордуму

ЦИК отказался зарегистрировать Геннадия Гудкова и еще двух человек кандидатами в Мосгордуму

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Архангельским врачам предложили обследование после взрыва на полигоне

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Жданова не забрали в другой спецприемник отбывать еще 10 суток ареста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');