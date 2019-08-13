В Крыму случайно нашли останки кита возрастом около 10 млн лет

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На востоке Крыма при раскопках античного некрополя Кыз-Аул археологи случайно обнаружили останки прародителя всех ныне живущих на планете китов. На этой территории 10 млн лет назад было так называемое Сарматском море, возраст кита соответственно тоже порядка 10 млн лет.

Директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков рассказал "Интерфаксу", что ученые наткнулись на останки животного во время раскопок античного погребения. Когда исследователи дошли до так называемого материкового слоя, случайно при расчистке появились костяки доисторического животного.

Археологи не смогли определить, что это, и обратились к палеонтологам. Они приехали из Симферополя, определили, что это кит. Такие киты - прародители всех современных китов: голубого кита, серого кита, гренландского кита, рассказал Марков.

Кит питался на мелководье водорослями и ракообразными.