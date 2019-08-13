Путину пообещали открыть трассу "Таврида" в сентябре 2020 года

Второй этап трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Строители заверили президента РФ Владимира Путина, что трасса "Таврида" будет открыта для движения в сентябре 2020 года.

Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым, которые доложили ему о ходе строительства трассы "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

Путин рассказал, что "несколько дней назад пролетел практически над всей трассой" и остался доволен увиденным. "Важно, чтобы в срок она была сдана", - подчеркнул он.

Абрамов заверил президента, что "в декабре следующего года трасса Таврида будет сдана в эксплуатацию".

Привалов со своей стороны рассказал об этапах строительства, применяемых технологиях и степени готовности отдельных участков дороги. Так, движение на всей трассе запустят в сентябре следующего года, как только вся инфраструктура будет готова, а официально трасса будет сдана в декабре.

"В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырём полосам движения. Ввод объекта - декабрь 2020 года. В настоящий момент все идёт в графике", - сказал Привалов.

Он пояснил, что до декабря нужно будет завершить формальные процедуры, связанные с оформлением документов, но сама трасса будет уже функционировать с сентября.

"Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе", - согласился Путин.

Глава государства также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов они привлекли для строительства трассы.

Абрамов сообщил, что половину из них наняли в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костях сохранится и будет востребован на других дорожных проектах. Он отметил, что средняя заработная плата сотрудников АО "ВАД" в республике составляет 70 тысяч рублей.