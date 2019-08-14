Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4,5 км

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в среду днем по местному времени выбросил столб пепла высотой 4,5 км над уровнем моря. Об этом сообщила в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Карымский - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1536 метров .