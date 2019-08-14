Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась на 10 тыс. гектаров

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Сибири за прошедшие сутки ликвидировали 53 лесных пожара на площади 61 тысяч га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в среду.

По данным ведомства, всего на территории России действует 173 лесных пожара на площади 256 тыс. 836 га, что на 10 тыс. га меньше по сравнению с прошедшими сутками.

Наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае - там тушат 86 пожаров на землях лесного фонда на площади 132 тыс. 605 га.

В Иркутской области тушат 44 пожара на землях лесного фонда на площади 112 тыс. 517 га. В Бурятии спасатели борются с огнем на 5 пожарах на площади 2 тыс. 195 га. За сутки площадь пожаров выросла на 1 тыс. 334 га.

На тушении лесных пожаров задействовано 3 553 человека, 389 единиц наземной техники, 40 воздушных судов на мониторинге и 25 воздушных судов на тушении, уточняет Авиалесоохрана.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сократились за сутки на 22 тыс. га.

На этих территориях зафиксировано 295 лесных пожаров на площади 2 775 624 га.

Наибольшее количество в Якутии - 105 на площади 879 тыс. га, в Красноярском крае - 41 пожар на площади 997 тыс. га, в Иркутской области - 69 пожаров на площади, пройденной огнем, 652 тыс. га.