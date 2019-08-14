РЖД создали департамент квантовых коммуникаций

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с целью развития высокотехнологичных квантовых технологий создали департамент квантовых коммуникаций. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД.

В компании отмечают, что

"Департамент будет взаимодействовать с научным сообществом и технологическими компаниями в части внедрения квантовых технологий передачи и защиты данных, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов ОАО "РЖД", повышению эффективности использования инфраструктуры и безопасности функционирования железнодорожного транспорта", - отметили в компании.

Новое структурное подразделение будет курировать вопросы реализации дорожной карты развития технологической области квантовых коммуникаций, которая будет разработана во исполнение заключенного между правительством РФ и РЖД соглашения, добавили в компании.

Как сообщалось, правительство РФ в июле подписало соглашения с РЖД, а также с госкорпорациями "Росатом" и "Ростех" для развития квантовых технологий в стране. Соглашения позволят госкомпаниям стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей. РЖД будут заниматься квантовыми коммуникациями, "Росатом" - квантовыми вычислениями, "Ростех" - квантовыми сенсорами.