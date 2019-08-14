Генпрокуратуру попросили проверить раскопки у мемориала жертвам репрессий Сандармох

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Международный "Мемориал" обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность раскопок, проводимых Российским военно-историческим обществом (РВИО) на территории Мемориального кладбища "Сандармох".

Сотрудники петербургского "Мемориала" уверены, что археологические работы на территории мемориального кладбища проводятся, чтобы доказать, что в Сандармохе захоронены не расстрелянные НКВД в 1937-1938 годах жертвы Большого террора, а советские военнопленные, убитые во время финской оккупации Карелии. В правозащитном центре считают, что раскопки начались без достаточной доказательной базы.

"Вскрытие захоронений на мемориальном кладбище и извлечение из них останков на основании одних только голословных, ничем не подкрепленных гипотез - это не просто бессмысленная попытка доказать недоказуемое. Это еще и беспримерный акт вандализма, акт осквернения могил - деяние, караемое законами Российской Федерации", - отмечается в обращении "Мемориала" в Генпрокуратуру.

Сандармох - одно из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв репрессий. Урочище было обнаружено в 1997 году экспедицией Петрозаводского и Санкт-Петербургского "Мемориала" под руководством историка Юрия Дмитриева. По данным Международного Мемориала, на территории Сандармоха в годы Большого террора было расстреляно и захоронено не менее 6241 человека.

Ранее сообщалось, что экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) и Союза поисковых отрядов Карелии обнаружила на территории урочища Сандармох останки двух человек, а также гильзы иностранного производства. Находки планировалось передать в Следственный комитет РФ.

Поисковая экспедиция проходит по согласованию с управлением по охране объектов культурного наследия республики Карелия и при поддержке министерства обороны РФ. В период до 21 августа будут обследованы территории, находившиеся в 1941-1944 годах под финской оккупацией. Основная цель экспедиции - поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 годах.

С 25 августа по 5 сентября 2018 года в рамках плана Минобороны РФ по увековечиванию памяти защитников Отечества в урочище Сандармох проходила поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества. Тогда поисковики обнаружили останки шести человек и предметы военного снаряжения.

В июне власти Карелии сообщили о намерении уточнить охранный статус урочища Сандармох - сделать его "достопримечательным местом". В правозащитном центре "Мемориал", в свою очередь, высказали мнение, что такое решение может понизить статус объекта. Позднее министерство культуры РФ рекомендовало управлению по охране объектов культурного наследия Карелии провести экспертизу для уточнения сведений об урочище.