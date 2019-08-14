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В Урюпинске начали проверку видео с купанием медвежонка на пляже

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Комитет ветеринарии Волгоградской области начал проверку после появления в фейсбуке видео, на котором в Урюпинске на пляж привели медведя на поводке купаться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверяющие выяснят, чей медведь, установят все обстоятельства и примут необходимые меры реагирования, заявили в комитете.

Видеозапись с купающимся в Хопре медведем появилась на странице группы "Урюпинские девчата" во "ВКонтакте". На ней видно, как женщина со стеком в одной руке заводит медвежонка на поводке в воду, где купаются люди. Он окунается, плескается, пытается подобраться поближе к отдыхающим.

Региональное издание V1.RU узнало, что медведь - артист цирка-шапито "Дракон". Эту информацию подтвердил директор цирка.

Урюпинск Хопер Волгоградская область

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