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Два землетрясения разницей в полчаса произошли у берегов Камчатки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу два землетрясения, произошедшие за полчаса возле восточного побережья Камчатки, сообщает в четверг Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Первое из землетрясений магнитудой 4,0 произошло в четверг в 6:34 по местному времени (21:34 среды по московскому времени) в Кроноцком заливе. Очаг залегал на глубине 130 км, эпицентр находился примерно в 135 км юго-восточнее райцентра Мильково.

Спустя ровно полчаса еще одно сейсмособытие магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 85 км, эпицентр находился примерно в 85 км юго-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края).

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что эти землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Камчатка

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