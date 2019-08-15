Два ребенка попали в реанимацию после падения в вентшахту в Сургуте

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Двое детей пострадали при падении в вентиляционную шахту в техническом строении в Сургуте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу в четверг.

По данным следствия, накануне вечером два десятилетних мальчика забрались в одно из технических строений во дворе жилого комплекса "Возрождение", которое было открыто в связи с проводимыми там строительными работами.

В результате дети провалились в вентиляционную шахту, получив травмы, и были доставлены в больницу.

В связи с этим следователи организовали проверку для установления обстоятельств произошедшего и степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.

В пресс-службе Сургутской травматологической больницы агентству "Интерфакс" сообщили, что дети в настоящее время находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как "стабильное".

"У одного ребенка состояние средней степени тяжести. Второй ребенок ночью был прооперирован бригадой врачей. В настоящее время дети находятся под наблюдением в детском реанимационном отделении, им проводится интенсивная терапия. Их общее состояние оценивается как стабильное", - отметили в пресс-службе.