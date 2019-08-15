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Минобрнауки назвало законным контракт на перевозку сотрудников за 222 млн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Контракт на 221,5 млн рублей с компаний "Меридиан" на перевозку сотрудников Минобрнауки был заключен в рамках закона, в ходе торгов цена закупки снизилась на четверть, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Там добавили, что аукцион был открытым и в нем могли принять участие все желающие.

Контракт на перевозки заключен на два года.

Ранее о контракте Минобрнауки и "Мередиана" сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Госзатраты" в фейсбуке. По условиям соглашения, сотрудников министерства будут возить на четырех типах машин. Это люксовый Genesis G80 (стоимостью от 2,79 млн рублей) и седан бизнес-класса Toyota Camry (от 1,57 млн рублей) с кожаным салоном и тонированными стеклами, а также фургоны Ford Tourneo Custom (по Авто.ру — от 2 млн рублей) и Mercedes-Benz Sprinter (от 1,8 млн рублей) не старше 2017 года выпуска. Легковые машины должны быть не старше 2019 года выпуска, с пробегом не более тысячи километров.

По условиям контракта должны быть закуплены по одному фургону каждой марки, девять Genesis G80 и 32 черных Toyota Camry черного цвета.

Минобрнауки Меридиан Genesis G80 Toyota Camri Ford Mercedes-Benz

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