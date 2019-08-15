Банда похитителей детей осуждена в Самарской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По ее данным, ОПГ была создана на территории области с 2015 по 2017 год, когда Бакиев отбывал наказание в областной колонии. В группировку вошла ранее судимая Екатерина Косырева и еще пять мужчин.

Отмечается, что в середине января прошлого года ОПГ попыталась похитить в Тольятти мальчика 2006 года рождения, а через несколько дней - 24 января 2018 года - украла мальчика 2013 года рождения в городе Кинель. По словам матери ребенка, неизвестные в медицинских масках увезли ее сына на машине, а позже ей пришло сообщение с требованием выкупа в размере 2 млн рублей.

Однако в тот же день похитители были задержаны, а ребенок освобожден. Изначально были задержаны два человека - мужчина и женщина, но позже число подозреваемых выросло до шести.

Суд приговорил организатора ОПГ Бакиева к 24 годам колонии особого режима, Косыреву - к 13 годам колонии общего режима. Остальные фигуранты получили от трех до восьми лет лишения свободы.

Организатор похищения детей Бакиев и трое его сообщников в апреле 2011 года были приговорены к длительным срокам за убийство в 2009 году кассира областного МЧС и кражу из кассы ведомства 780 тыс. рублей. Тогда Бакиев получил 18 лет колонии строгого режима.