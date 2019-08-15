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Крупный пожар потушили на юге Петербурга

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в рыбном цехе на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга, сообщается на сайте Главного управления МЧС по северной столице.

Возгорание было локализовано в 14:27 на площади 1 тыс. квадратных метров. Пожар тушили 98 человек и 21 единица техники.

В главке МЧС отметили, что сведения о пострадавших пока не поступали.

По данным СМИ, пожар произошел в производственном цехе ООО "Северная волна", которое занимается консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Информация о пожаре по адресу Пулковское шоссе, 103 поступила около 12:30.

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