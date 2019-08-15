Экипаж аварийного Airbus внесен в список "Миротворца"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".

На сайте появились личные данные командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, а также пятерых бортпроводников - Алексея Забелина, Дмитрия Гончаренко, Яны Ягодиной, Надежды Вершининой, Алии Слякаевой и Дмитрия Ивлицкого.

Причинами внесения в базу "Миротворца" называны "сознательное нарушение государственной границы Украины", "участие в попытках легализации аннексии Крыма" и "соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию".

Кроме того, за организацию полета в Крым и "участие в попытках легализации аннексии Крыма" в список попал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

База данных "Миротворца" Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Он содержит базу личных данных людей, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля". Информация собрана, в том числе, нелегальным путем и опубликована без согласия указанных в списке лиц. В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда.

Airbus-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, аварийно сел утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, в результате чего из строя вышли оба двигателя. Пилоты посадили воздушное на кукурузное поле. Все находившиеся на борту выжили.