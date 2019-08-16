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Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки на 20 тыс. га

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - 49 лесных пожаров на площади в 22 тысячи га ликвидировали за прошедшие сутки на востоке России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в пятницу.

Согласно данным ведомства, больше всего лесных пожаров в Красноярском крае - 61 пожар на площади 122 тыс. 946 га. В Иркутской области тушат 40 пожаров на площади 111 тыс. 748 га, в Бурятии - четыре пожара на 1 тыс. 655 га.

Всего в РФ продолжают тушить 148 лесных пожаров на площади 244 тыс. 556 га, что на 14 тыс. га меньше, чем сутками ранее.

При этом площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, которые не тушат по решению региональных комиссий по ликвидации ЧС, за сутки снизилась на 291 тыс. га. На этих территориях действует 289 лесных пожаров на площади 2 млн 395 тыс. га.

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