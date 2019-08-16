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Путин поздравил первого заместителя гендиректора "Интерфакса" Терехова с 80-летием

Путин поздравил первого заместителя гендиректора "Интерфакса" Терехова с 80-летием
Фото: "Интерфакс"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил первого заместителя гендиректора "Интерфакса" Вячеслава Терехова с 80-летием, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают блестящим профессионалом, журналистом, как говорится, от Бога. Коллеги и все, кому довелось с вами трудиться, ценят вашу безграничную преданность избранному делу, огромный вклад в развитие российских СМИ и неизменно доброжелательное отношение к людям", - говорится в телеграмме президента Терехову.

Президент пожелал юбиляру "дальнейших успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего".

Вячеслав Терехов родился 16 августа 1939 года в Москве. Закончил Исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук.

Более 50 лет работает в информационной сфере. В 1966-1976 годах являлся старшим редактором Главной редакции иностранной информации ТАСС. После этого работал на Иновещании.

С января 1991 года работает в "Интерфаксе", освещая деятельность главы государства и высших органов государственной власти.

За многолетнюю журналистскую работу Терехов был награжден орденом "Дружбы народов", орденом "За личное мужество", орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Орденом Почета" и орденом "Александра Невского".

Интерфакс Вячеслав Терехов

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