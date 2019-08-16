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Долги по зарплате в РФ в июле выросли на 7,1%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2019 года составила 2 млрд 752,6 млн рублей, увеличившись за июль на 182,9 млн рублей, или на 7,1%, сообщил в пятницу Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 августа 2019 года составила 2 млрд 750,9 млн рублей, по сравнению с 1 июля она выросла на 187,6 млн рублей (на 7,3%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 1,7 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 июля на 4,7 млн рублей (на 73,1%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 0,4 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 июля на 2,6 млн рублей (на 87%).

Задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 г. имелась перед 42,5 тыс. человек, из них 46% - работники обрабатывающих производств, 17% - строительства, 12% - добычи полезных ископаемых, 9% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок.

Росстат

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