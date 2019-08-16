Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Три человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Пушкине (Санкт-Петербург), сообщил отдел пропаганды УГИБДД региона в пятницу.

По предварительной информации, 16 августа в 18:10 на нерегулируемом перекрестке в Пушкине автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась по главной дороге с включенными маячками.

В аварии пострадали три человека. Пассажиры скорой, врач и фельдшер, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель Honda получила легкие травмы.

Медики ехали на вызов к больному.