Самолет с 13 пассажирами вернулся в Хабаровск совершил экстренную посадку

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Самолет "Хабаровских авиалиний" через час после взлета вернулся в аэропорт и совершил экстренную посадку. Как уточняет сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, никто не пострадал.

Самолет L-410 с 13 пассажирами на борту следовал по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. Во время полета у самолета сработала система оповещения о неисправностях двигателя.

Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета, приземление прошло успешно.

Начата проверка инцидента.