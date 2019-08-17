В Тульской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием междугороднего автобуса в Тульской области погиб один человек, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

По его словам, ДТП произошло около 17:40 на автодороге Лопатково-Ефремов на территории Тепло-Огаревского района, столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту "Тула-Липецк", и автомобиль "Киа".

В аварии, по предварительным данным, погиб один человек и пострадали четверо, сообщил Сергейчев.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, выясняются все детали и обстоятельства случившегося.