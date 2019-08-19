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Убивший медведя житель Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о браконьерстве возбуждено в Новосибирской области после отстрела медведя на территории заказника, в убийстве подозревают 64-летнего жителя города Обь, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, госинспектор по охране животного мира в минувшие выходные сообщил полицейским, что на территории заказника возле села Иванкино найдено место забоя бурого медведя. Сотрудники полиции установили, что животное 10 августа застрелил из охотничьего карабина житель города Обь.

Полицейские изъяли у подозреваемого разделанную тушу и заготовленное мясо медведя, а также оружие и боеприпасы к нему. Установлено, что карабин был зарегистрирован на имя подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте (п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ). Причиненный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

Новосибирская область Обь

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