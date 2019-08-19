Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - говорится в сообщении.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача - в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч. и на высоте более 20 км. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу.

"Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - отмечает пресс-служба.