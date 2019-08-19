Белоярская АЭС в субботу возобновит работу блока №4 после срабатывания защиты

Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова в Свердловской области Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС до утра 24 августа планирует возобновить работу энергоблока №4, который был остановлен в минувшее воскресенье из-за ложного срабатывания одной из защитных систем, говорится в информационном сообщении станции.

"Энергоблок №4 остановлен аварийно по причине сбоя в работе СПП (сепараторы-пароперегреватели - ИФ) на срок до шести суток (с 7:15 мск 18 августа - ИФ). Отклонений в сторону пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - отмечается в сообщении.

При этом радиационная обстановка в г.Заречный, где расположена АЭС, находится на уровне естественного фона.

Энергоблок №3 работает на номинальном уровне мощности.

В ночь на 12 июля Белоярская АЭС отключила энергоблок №4 из-за срабатывания действия защиты электрического генератора, 16 июля блок возобновил работу.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).