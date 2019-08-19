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В Саратове возбудили дело из-за наезда прогулочного паровозика на ребенка

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Саратове на бульваре Героев отечества пятилетний мальчик попал под колеса паровозика-аттракциона, который курсировал по пешеходной зоне. По факту возбуждено уголовное дело и следователи уже назначили техническую экспертизу по конструкции паровозика, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Паровозик наехал на ребенка вечером 16 августа. Мальчик получил множественные травмы головы, тела и конечностей, его положили в больницу. Уголовное дело по факту возбудили по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Аттракцион организовал на платной основе местный индивидуальный предприниматель. Оператора и владельца аттракциона уже допросили, у это предпринимателя изъяли учредительные и правоустанавливающие документы и разрешения на этот сервис. Также были допрошены родители пострадавшего мальчика и очевидцы.

Саратов СКР

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