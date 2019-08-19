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Беглов пообещал защитить парк "Малиновка" от застройки храмом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов внес в городской парламент законопроект, защищающий парк "Малиновка" от застройки и предусматривающий увеличение его площади.

В сообщении пресс-службы администрации губернатора отмечается, что сейчас Красногвардейский район города недостаточно обеспечен территориями зеленых насаждений общего пользования, и законопроект позволит увеличить этот показатель до 8,32 кв. метров на человека.

В субботу Беглов обсудил с жителями Красногвардейского района дальнейшее развитие "Малиновки". Он пообещал законодательно защитить парк от застройки и сообщил, что обсудил с протоиереем Петром Мухиным подбор для строительства храма другого участка,.

В 2015 году заксобрание города приняло проект поправок к генплану Петербура, в том числе поддержав две поправки парламентария Виталия Милонова, одна из которых касалась возведения храмового комплекса в парке "Малиновка". Поправки в генплан приняли в 2017 году, и они перевели часть парка в зону деловой застройки - по словам спикера заксобрания Вячеслава Макарова, для строительства церкви.

Прошлый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступал против застройки парка. Он предлагал включить часть "Малиновки" в перечень зеленых насаждений общего пользования, чтобы защитить ее от застройки.

Парк "Малиновка" находится в Красногвардейском районе в 49-м квартале Ржевка-Пороховые, в нем располагаются пруды и церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней.

Петербург Александр Беглов

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