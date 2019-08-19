Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно 37-летнюю жительницу Бурлинского района, признанную виновной в истязании двух детей своего мужа. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

Женщина воспитывала пятерых детей, а также двух детей своего мужа от предыдущего брака.

Как отмечается, в период с 2016 по 2018 годы она морально и физически издевалась над детьми своего супруга.

В частности, пасынкам было отказано в еде, их не допускали к столу. Дети постоянно находились в подавленном состоянии. В результате недоедания стали отставать от сверстников в физическом развитии. Они выпрашивали еду у чужих людей, а также вынуждены были доедать за детьми в школьной столовой.

Дети ежедневно по несколько часов стояли на улице, спали на полу, а школьные домашние задания делали стоя. Мачеха систематически избивала детей. При этом, как отмечается, "родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям".

В ходе расследования подростков изъяли из семьи. В настоящее время дети проживают со своей бабушкой и значительно набрали в росте и весе. Их отец ограничен в родительских правах.