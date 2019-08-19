Поиск

Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно 37-летнюю жительницу Бурлинского района, признанную виновной в истязании двух детей своего мужа. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

Женщина воспитывала пятерых детей, а также двух детей своего мужа от предыдущего брака.

Как отмечается, в период с 2016 по 2018 годы она морально и физически издевалась над детьми своего супруга.

В частности, пасынкам было отказано в еде, их не допускали к столу. Дети постоянно находились в подавленном состоянии. В результате недоедания стали отставать от сверстников в физическом развитии. Они выпрашивали еду у чужих людей, а также вынуждены были доедать за детьми в школьной столовой.

Дети ежедневно по несколько часов стояли на улице, спали на полу, а школьные домашние задания делали стоя. Мачеха систематически избивала детей. При этом, как отмечается, "родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям".

В ходе расследования подростков изъяли из семьи. В настоящее время дети проживают со своей бабушкой и значительно набрали в росте и весе. Их отец ограничен в родительских правах.

Алтайский край

Новости

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

В Балашихе загорелся химический завод

Швейцарские истребители сопроводили до своей границы самолет делегации Путина

Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

На Урале загорелся цех по переработке пороха

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд 6 сентября рассмотрит вопрос об УДО Мамаева и Кокорина

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');