Крышу цеха по переработке пороха потушили под Екатеринбургом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на территории производственного предприятия в Реже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Горела кровля одноэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров. В течение 50 минут пожарные справились с огнем", - говорится в сообщении.

Производственное помещение до прибытия пожарных самостоятельно покинули 35 рабочих.

В тушении пожара были задействованы десять единиц пожарно-спасательной техники, 41 человек личного состава.

Как сообщалось, на крыше цеха по переработке пороха на территории химзавода ООО "Гефест-М" возник пожар. Пострадавших нет.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Гефест-М" занимается производством оружия и боеприпасов. По данным на конец 2018 года, здесь работает порядка 350 человек. Предприятие принадлежит пяти физлицам, в том числе ее гендиректору Владимиру Мытареву. Завод выполнял работы для Минобороны РФ.