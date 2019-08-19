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В объединенной редакции РБК сменилось руководство

Ее возглавил Петр Канаев, Елизавета Голикова покинет медиахолдинг

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова. Об этом говорится в сообщении медиахолдинга.

Канаев будет руководить сайтом Rbc.ru и газетой РБК. Он пообещал, что редакционная политика холдинга не изменится.

Тросников стал заместителем гендиректора РБК и займется интеграцией контентных подразделений РБК, повышением их экономической эффективности и трансформацией в контексте общей стратегии развития компании.

Голикова уйдет из компании и займется работой, не связанной с журналистикой.

Канаев пришел в РБК в 2017 года с должности главного редактора информационного агентства Rambler News Service (RNS). До весны 2015 года он был первым заместителем главреда экономической службы ТАСС.

Тросников и Голикова возглавили объединенную редакцию летом 2016 года, до этого они работали в ТАСС и "Коммерсанте". До их прихода из РБК уволились или были уволены главный редактор газеты "РБК" Максим Солюс, шеф-редактро Елизавета Осетинская и главный редактор сайта Роман Баданин.

РБК Петр Канаев Игорь Тросников Елизавета Голикова

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