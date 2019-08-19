В Ингушетии ликвидировали подпольную криптоферму, работавшую на ворованном электричестве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пресекли деятельность подпольного цеха по добыче криптовалюты. Об этом сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МВД.

Полицейские выяснили, что в трех километрах северо-восточнее окраины сельского поселения Плиево одно здание было незаконно подключено к линии электропередачи высокого напряжения. Полиция при осмотре обнаружила, что 1651 аппарат для получения криптовалюты подключен к системе электроснабжения без соответствующей документации.

Представитель ведомства уточнил , что в подпольной криптоферме нашли два системных блока, ноутбук, видеорегистратор системы видеонаблюдения, а также два трансформаторных пункта мощностью по 1,6 тыс. кВт каждый.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.