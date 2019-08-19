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Жители на севере Казани пожаловались на резкий запах газа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Массовые жалобы на резкий запах газа стали поступать вечером в понедельник от жителей Авиастроительного района Казани. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

По информации ведомства, с 18:25 в центр управления кризисными ситуациями более 70 сообщений о запахе газа, в общей сложности, на пяти улицах в этом районе.

По данным МЧС, неприятный запах мог появиться в результате пропарки (процедура удаления примеси ранее перевозимых веществ) пустой цистерны из-под сжиженного газа объемом 15 кубометров в трех километрах от жилого сектора Авиастроительного района.

Работы по пропариванию прекращены, угрозы населению нет, сообщает ведомство.

Казань МЧС

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