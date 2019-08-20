В Томске из-за тумана задержали прибытие несколько авиарейсов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Туман стал причиной задержки прибытия в Томск четырех авиарейсов из Москвы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной томской воздушной гавани.

Так, рейсы авиакомпаний S7 811 и "Победа" 463 перенаправили в новосибирский Толмачево, рейс "Аэрофлота" 1530 кружит над томским аэропортом в ожидании улучшения погодных условий, а рейс "Уральских авиалиний" УБ 11 был вынужден вылететь позже.

Соответственно задерживается и вылет данных рейсов обратно в Москву.

Туман также стал причиной задержки вылета из Томска рейса ЯМ 601 в Сочи авиакомпании "Алроса".