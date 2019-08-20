Суд впервые закрыл дело о возбуждении ненависти в соцсетях за малозначительностью

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суд освободил жительницу Магнитогорска Ольгу Кочеткову от ответственности за разжигание ненависти по национальному признаку. Она признала вину, но суд прекратил производство за малозначительностью правонарушения и ограничился устным замечанием, следует из решения Орджоникидзевского районного суда.

Правозащитники информационно-аналитического центра "Сова" подчеркивают, что это первый известный им случай прекращения дела по статье 20.3.1 КоАП за малозначительностью.

Поводом для претензий к Кочетковой стал комментарий, который она опубликовала 10 марта в одном из сообществ во "ВКонтакте". Эксперты центра "Э" Челябинского управления МВД решили, что в ее реплике содержится негативная оценка группы лиц по национальному признаку и бранная лексика. Городская прокуратура по материалам полиции завела на нее административное дело статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Суд согласился с правильностью квалификации правонарушения, но дело закрыл, так как нарушение не причинило вреда и не имело последствий. Это произошло 14 июня 2019 года.

По данным центра "Сова", прокуратура обжаловала это решение, но Челябинский областной суд оставил его без изменения. Правозащитники отмечают, что комментарий Кочетковой был опубликован в сообществе "Черное&Белое Магнитогорск", у которого больше 200 тысяч подписчиков.