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Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

Об этом говорится в распоряжении премьера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Иванова задержали 10 июля, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 со. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год он получил от представителей компании "Техносерв" взятку на общую сумму не менее 4,4 млн рублей.

Свою вину Иванов признал, заявил, что раскаивается в содеянном и что подал заявление об освобождении от занимаемой должности. Иванов арестован до 9 сентября.

По делу также арестован директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин, который обвиняется в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и который не признает вину.

Дмитрий Медведев Алексей Иванов

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