Мнения россиян о возможности замены работников роботами разделились почти поровну

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Перспектива замены людей роботами на рабочих местах не пугает три четверти работающих россиян (78%), вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, более половины сограждан (51%) не верят, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности, а противоположной точки зрения придерживаются 47% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают, что внедрять робототехнику необходимо, прежде всего, в сфере освоения космоса, включая обслуживание космических станций, спутников и проведение исследований на МКС.

Исследование показало, что 44% сограждан считают полезным использовать роботов на опасных промышленных производствах, 39% считают, что робототехника полезна, прежде всего, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всероссийский опрос был проведен 18 августа по заказу Института региональных проблем среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.