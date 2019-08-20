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Житель Владимирской области незаконно запер шесть рысей в лесном вольере

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Житель Владимирской области незаконно построил в лесу вольер, куда запустил рысей, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, вольер площадью 1 га появился в середине июня в Киржачском районе. В нем жили шесть рысей: четыре взрослых животных и два детеныша. Проверка показала, что этот вольер был построен самовольно - без разрешения на право пользования участком леса, а также на содержание и разведение рысей в полувольных условиях.

Против нарушителя возбудили два административных дела: по ч. 3 ст. 8.37 (нарушение правил пользования объектами животного мира) и ст. 7.9 (самовольное занятие лесных участков) КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о легализации вольера или о его демонтаже.

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