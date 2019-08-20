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В димитровградском НИИ атомных реакторов отключалась электроэнергия

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Научно-исследовательском институте атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) во вторник отключалась электроэнергия, сейчас институт работает в штатном режиме.

На сайте НИИ сообщается, что в 9:22 во время плановых переключений на подстанции ПС-1М НИИАР из-за отказа коммутационного оборудования временно обесточилась часть промплощадки N1, не влияющая на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Подача электроэнергии вскоре была восстановлена оперативным персоналом НИИ.

Там подчеркнули, что радиационный фон на предприятии и рядом с ним не изменился и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

АО "ГНЦ НИИАР" является крупнейшим в РФ научно-исследовательским институтом, одним из градообразующих предприятий Димитровграда. В нем находятся шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

Ульяновская область Дмитровград

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