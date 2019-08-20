Вещатель CNN в России оштрафован за громкость звука на 200 тысяч рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба оштрафовала на 200 тысяч рублей вещателя телеканала CNN в России компанию "Тернер информационные программы и стиль жизни" за слишком громкий звук в эфире.

Ведомство признало ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" виновным в нарушении части 12 статьи 14 Закона о рекламе.

В сообщении ФАС отмечается, что компанию 19 августа привлекли к административной ответственности "за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале".

Ранее ведомство зафиксировало в эфире телеканала CNN несколько случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

Согласно принятым нормам, громкость трансляции рекламы, а также сообщения о том, что будет реклама, не должна превышать средний уровень громкости звука той телепрограммы или телепередачи, которая прерывается рекламой.

Требования об уровне громкости распространяются также на информацию о телепередачах, транслируемых по соответствующему телеканалу (анонсы). Штраф за нарушение нормы о громкости рекламы составляет от 100 до 500 тыс. руб., сообщили в ФАС.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" входит в Национальную медиа группу. Владельцем этого ООО является компания ООО "Медиа Альянс", 80% которой принадлежит Национальной медиа группе, а 20% - иностранной "Ди-Эн-И Мьюзик Паблишинг Лимитед" (согласно ограничениям закона о СМИ).