Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ПАО Промсвязьбанк обратился в Мещанский суд Москвы с иском о признании недействительным брачного договора, заключенного между его бывшим совладельцем Алексеем Ананьевым и супругой, с целью получения информации об активах бизнесмена, которые можно взыскать.

Как передал корреспондент "Интерфакса", во вторник суд провел первое слушание дела. Следующее заседание назначено на 12 сентября в 16:00.

Согласно позиции истца, Алексей и Дмитрий Ананьевы, осознавая, что в рамках арбитражного производства с них могут быть взысканы убытки по сделкам, проведенным Промсвязьбанком в период, когда он находился под их управлением, "начали переводить все свое имущество на жен".

"С целью защиты наших прав как лица, которое требует взыскать убытки, мы бы хотели получить информацию о том, какое еще есть имущество у ответчика", - пояснил в суде представитель банка.

В свою очередь, представитель супруги банкира - Дарьи Ананьевой указал на то, что у заявителя вообще нет права на подачу подобного иска, поскольку информация об имуществе третьих лиц носит конфиденциальный характер.

"Судом пока не установлено право на взыскание истцом убытков. Предъявляя подобный иск, он хочет получить информацию об имуществе третьих лиц", - сказал юрист.

Ряд активов бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых ранее были арестованы по решению арбитражного суда. Иск к братьям Ананьевым, Promsvyaz Capital B.V. и десяти бывшим топ-менеджерам банка о взыскании 282,2 млрд рублей Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы 21 декабря 2018 года. Согласно закону об исполнительном производстве, если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди кредиторов в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.